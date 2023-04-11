Про це Radio Prague International повідомили в мінпраці Чехії.

З квітня у Чехії запущено реєстр співробітників, які працюють за договором на основі віз тимчасового захисту. Це зроблено для того, аби мінпраці було буде краще поінформоване про працевлаштування прибулих, їхні доходи та платежі.

"Станом на 1 квітня 325 700 осіб у Чеській Республіці мали візу захисту, при цьому майже 30% з них складають діти, дві третини дорослих — жінки, частина є людьми похилого віку", - зазначає чеське видання.

Нині в країні бракує рук для сезонних робіт. Однак влада так само зацікавлена й у працевлаштуванні кваліфікованих кадрів.

"Певною перешкодою залишається мовний бар'єр. Число людей, які пройшли мовну підготовку, не відповідає тій кількості, яку ми хотіли би бачити. Ми намагаємося донести до української громадськості та роботодавців інформацію про те, що витрати на вивчення мови повністю відшкодовуються", - зазначили в мінпраці.

Курси для біженців оплачує біржа праці.