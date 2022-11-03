Понад 80% біженців з України у Нідерландах вже влаштувались на роботу

Про це повідомляє NOS.

"Зараз у Нідерландах проживає близько 55 тисяч українців віком від 18 до 65 років. До Агентства зі страхування співробітників (UWV) надійшло 46 тисяч повідомлень від роботодавців, які взяли на роботу українців, або близько 83%. На кінець серпня це було ще майже 60%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість працевлаштованих осіб може бути дещо меншою, ніж у звітах UWV. Наприклад, один українець може мати дві роботи у двох роботодавців, і тому це може бути зафіксовано, як два повідомлення про працевлаштування.

Більшість українців знайшли роботу в сфері громадського харчування через агенції з працевлаштування. Багато людей працює в Амстердамі та Гаазі.

Варто зазначити, що нідерландські роботодавці, які страждають від дефіциту кадрів, дуже задоволені роботою українців. А інтеграція українців на ринок праці відбувається набагато швидше, ніж інших шукачів притулку.

Як повідомлялось, у Нідерландах з 1 листопада 2022 року діють нові правила щодо українців, які через війну були змушені покинути власні домівки.

У паспорті треба мати позначку, що підтверджує статус тимчасового захисту.

З 1 листопада 2022 року наклейка чи документ О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов’язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні.

Така наклейка в паспорті є доказом про надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.

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