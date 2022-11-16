Про це інформує у твіттері група Kaputin.

Однодумці використовували цей перформанс російського президента під час акцій, зокрема перед посольством РФ у Празі.

"Ця робота під назвою "Голі вбивці", створена Барборою Зіховою, брала участь у багатьох чеських протестах з 2021 року. Тепер вона продається. Ми починаємо з 10 000 євро", - пишуть у відомстві.

Для торгів скульптуру Путіна доповнили білоруським президентом Лукашенком та представили під назвою Naked Killers.

Інтернет-аукціон проходить на їхній сторінці у твіттер і триватиме до 20 грудня. Стартова ціна - 10 000 євро.

Повідомляється, що на отримані гроші куплять ударний безпілотник для української армії.