У Чехії виставили на аукціон скульптуру Путіна на унітазі, кошти підуть на дрон для України
Чеська група Kaputin виставила на акцію відому скульптуру, що зображує оголеного Путіна, який сидить на золотому унітазі. Гроші підуть на безпілотник для України
Про це інформує у твіттері група Kaputin.
Однодумці використовували цей перформанс російського президента під час акцій, зокрема перед посольством РФ у Празі.
"Ця робота під назвою "Голі вбивці", створена Барборою Зіховою, брала участь у багатьох чеських протестах з 2021 року. Тепер вона продається. Ми починаємо з 10 000 євро", - пишуть у відомстві.
Для торгів скульптуру Путіна доповнили білоруським президентом Лукашенком та представили під назвою Naked Killers.
Інтернет-аукціон проходить на їхній сторінці у твіттер і триватиме до 20 грудня. Стартова ціна - 10 000 євро.
Повідомляється, що на отримані гроші куплять ударний безпілотник для української армії.
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