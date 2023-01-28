У Чехії закінчився другий тур виборів президента
У Чехії завершилося голосування у другому турі виборів президента
Про це заявила пресслужба Чеського статистичного управління у твіттері.
"Зараз 14:00. Виборчі дільниці закриті, 14 857 виборчих комісій розпочинають підрахунок голосів. Чеське статистичне управління готове опрацювати результати", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що дільниці почали працювати 27 січня й закінчили роботу 28 січня до 14:00 за Прагою (15:00 за Києвом). Нині триває підрахунок голосів.
Відомо, що тема війни Росії з Україною різко розділяють фіналістів президентських виборів у Чехії. Зокрема різницю в поглядах ексгенерала НАТО Петра Павела й колишнього прем’єр-міністра, екскомуніста та мільярдера Андрея Бабіша в питанні допомоги можна було побачити під час дебатів за кілька днів до другого туру.
Бабіш і перед першим туром подавав себе як "президента миру", водночас малюючи Павела як "президента війни".
Останні опитування громадської думки показали, що за Петра Павела збиралися голосувати майже 59 відсотків виборців, за Андрея Бабіша – понад 41 відсоток.
Довідка
Андрей Бабіш - 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.
Петр Павел - 61-річний генерал, колишній начальник Генштабу Армії Чеської Республіки. Протягом трьох років очолював Військовий комітет НАТО. Балотується під гаслом, яке обіцяє "повернути до Чехії порядок і спокій". Визнає, що колись перебував у компартії ЧССР і заперечує звинувачення в тому, що до "оксамитової революції" 1989 року працював у військовій контррозвідці.
- 14 січня у Чехії проголосували у першому турі виборів президента. Відомо, що на крісло глави держави претендували 8 кандидатів: 7 чоловіків та одна жінка. Троє - Петр Павло, Дануше Нерудова та Карел Дівіш зібрали по 50 000 підписів. Після відновлення державної незалежності Чехії й до 2013 року главу чеської держави обирали у парламенті. Першим і поки що єдиним всенародно обраним президентом сучасної Чехії є Мілош Земан.
- 28 січня під час другого туру президентських виборів сайти Чехії атакували російські хакери. Зокрема напад стався на вебсторінку кандидата в президента Чехії ексгенерала НАТО Петра Павла. Також напали на сайт "Охоронець держави" (Hlídač státu) та на сайт міністерства закордонних справ. Також Радіо Прага зазначає, що під час першого туру президентських виборів були зафіксовані такі ж кібератаки.
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