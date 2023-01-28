У Чехії закінчився другий тур виборів президента

Про це заявила пресслужба Чеського статистичного управління у твіттері.

"Зараз 14:00. Виборчі дільниці закриті, 14 857 виборчих комісій розпочинають підрахунок голосів. Чеське статистичне управління готове опрацювати результати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що дільниці почали працювати 27 січня й закінчили роботу 28 січня до 14:00 за Прагою (15:00 за Києвом). Нині триває підрахунок голосів.

Відомо, що тема війни Росії з Україною різко розділяють фіналістів президентських виборів у Чехії. Зокрема різницю в поглядах ексгенерала НАТО Петра Павела й колишнього прем’єр-міністра, екскомуніста та мільярдера Андрея Бабіша в питанні допомоги можна було побачити під час дебатів за кілька днів до другого туру.

Бабіш і перед першим туром подавав себе як "президента миру", водночас малюючи Павела як "президента війни".

Останні опитування громадської думки показали, що за Петра Павела збиралися голосувати майже 59 відсотків виборців, за Андрея Бабіша – понад 41 відсоток.

Довідка

Андрей Бабіш - 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.

Петр Павел - 61-річний генерал, колишній начальник Генштабу Армії Чеської Республіки. Протягом трьох років очолював Військовий комітет НАТО. Балотується під гаслом, яке обіцяє "повернути до Чехії порядок і спокій". Визнає, що колись перебував у компартії ЧССР і заперечує звинувачення в тому, що до "оксамитової революції" 1989 року працював у військовій контррозвідці.