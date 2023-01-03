У Чехії затримали чоловіка, який пограбував інкасаторів зі Словаччини: він був у розшуку майже 30 років

Про це повідомило видання Aktuality.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 1995 року чоловік разом зі спільником пограбував автомобіль інкасаторського агентства, який перевозив велику суму грошей. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, зажадали ключі від автомобіля, з якого забрали дві валізи з грошима.

Зокрема відомо, що вони завдали кілька ударів по голові працівнику інкасаторської служби, від чого той знепритомнів, після чого повалили його на землю.

Пошуки злочинця, який скоїв пограбування 27 років тому, безуспішно тривали у Словаччині роками, але у 2007-му з'ясувалося, що він може перебувати у Чехії. У зв'язку з цим було видано міжнародний ордер на його арешт та поінформовано чеську поліцію.

Чоловік використовував фальшиве ім'я, тому його було важко розшукати, але поліція Чехії отримала інформацію про те, що розшукуваний перебуватиме в одній з празьких лікарень для проходження обстеження.

"Для злочинців тоді стало несподіванкою, що замість агресивного злодія вони затримали 68-річного дідуся на милицях, який буквально з нетерпінням чекав зустрічі з криміналістами. За його словами, він відчув велике полегшення від того, що йому нарешті не доведеться озиратися за кожним кутом, щоб побачити, коли за ним прийдуть", – заявив Ріхард Хрдіна, прессекретар регіонального управління поліції Праги.

Окрім цього, за словами Хрдіни, через стан здоров'я чоловіка поліцейським навіть не довелося застосовувати кайданки під час затриманні. У лікарні йому надали необхідні медикаменти та доставили до поліцейської дільниці, звідки його передали назад до Словаччини для відбування решти терміну ув'язнення – 12 років.

3 січня лідери президентських перегонів у Чехії визнали, що курили марихуану й не проти її легалізації.

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