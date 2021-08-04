У Чехії зіткнулись два пасажирських потяги: є жертви
Потяг Мюнхен-Прага зіткнувся з чеською приміською електричкою: загинули троє людей
Про це пише Reuters.
Троє людей загинули, а вісім отримали серйозні травми в середу, 4 серпня, коли експрес-поїзд Мюнхен-Прага проїхав через сигнал зупинки та зіткнувся з приміським поїздом у Чехії.
Кілька пасажирів були доставлені гелікоптерами до лікарень з місця катастрофи поблизу західного чеського села Мілавце, повідомляє регіональна служба порятунку.
П'ятдесят людей отримали легкі травми, які не потребували негайного лікування.
Представник поліції повідомив, що загинули три людини. В поліції не змогли підтвердити повідомлення місцевих ЗМІ про те, що серед загиблих були машиністи двох поїздів та один пасажир.
"EХ 351 пройшов через сигнал, що вказує на зупинку ... і зіткнувся з пасажирським поїздом", - повідомив міністр транспорту Карел Гавлічек у Twitter.
Поїзди зіткнулися незабаром після 8 ранку поблизу Мілавце, за 140 км на південний захід від столиці Праги.
Швидкий потяг зіткнувся з місцевим поїздом, який їхав з Пльзеня в Домазліце, сказав представник Чеської залізниці.
Фотограф Reuters описав розбитий салон машиніста в локомотиві швидкісного поїзда та зруйновану передню частину місцевого поїзда. Обидва поїзди залишалися вертикальними на коліях або біля них.
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