У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою
Чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS
Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.
Повідомляється, що компанія виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.
Зазначається, що надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.
Також відомо, що у виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.
Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.
"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.
Окрім цього, він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.
- 1 березня стало відомо, що новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе