У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою

Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.

Повідомляється, що компанія виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.

Зазначається, що надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.

Також відомо, що у виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.

Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.

"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.

Окрім цього, він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.