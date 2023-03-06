Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою

У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою

6 березня, 2023 понедiлок
23:24
Світ У Чехії зріс попит на надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою

Чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS

Про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.

Повідомляється, що компанія виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.

Зазначається, що надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.

Також відомо, що у виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.

Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.

"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.

Окрім цього, він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.

  • 1 березня стало відомо, що новообраний президент Чехії Петр Павел виступив за надання Україні західних винищувачів, але через пів року або пізніше – після підготовки фахівців.
Суспільство
Чехія
зброя
війна з Росією
Читайте також:
Кислиця
6 березня, 2023 понедiлок
"Досить ґвалтувати правосуддя": Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки ООН
5 березня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України зазирне тепла погода
Петер Сіярто
6 березня, 2023 понедiлок
"Угорщина закликає до капітуляції України": в Офісі Зеленського відреагували на чергову гучну заяву Сіярто
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.26
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 березня
23:41
Сумщина
Росіяни скинули з дронів 17 боєприпасів у подвір'я будинку в селі на Сумщині
23:16
Ексклюзив
російські військові
Фактично всі міста району є військовими базами РФ, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
23:06
Олег Царьов
Апеляційний суд залишив без змін вирок Олегу Царьову
23:00
Володимир Зеленський
Позицію щодо Бахмута підтримали одноголосно: Зеленський заперечив розбіжності з Залужним
22:58
Ексклюзив
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
У Дружківці на Донеччині бракує OSB- та ДСП-листів, щоб закривати вибиті обстрілами вікна, - депутат міськради
22:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступ РФ звівся до другорядних боїв. Вугледар важливіший за Бахмут. Колонка Сергія Згурця
22:19
Бахмут
За оцінками НАТО, РФ втратила під Бахмутом уп'ятеро більше військових, ніж Україна, - CNN
22:19
Оновлено
Український Воїн
"Герою слава. Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на розстріл росіянами українського полоненого за слова "Слава Україні!"
22:03
Нафтобаза, Кривий Ріг, Дніпропетровщина
Україна розслідує 104 воєнні злочини Росії, які зашкодили довкіллю, 11 із них кваліфікували як екоцид
21:53
Австрія
"Не може бути рішення про Україну без України": глава МЗС Австрії про умови миру з РФ
21:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи вдасться втримати Бахмут, російські резервісти воюють лопатами, Китай все більше в ізоляції через підтримку Москви. Світові ЗМІ про Україну 6 березня
21:41
Межигір'я
Картини, ікони, книги й мощі: у музеї передадуть культурні цінності з "Межигір’я" і "Сухолуччя"
20:49
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії
20:40
Залевська Тайра
Лауреатами міжнародної премії "Найхоробріша жінка" стали Юлія Паєвська та кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська
20:19
російські військові окупанти
Росіяни завдали 42 авіаційних і 5 ракетних ударів, а також били із РСЗВ по населених пунктах, - Генштаб
20:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Гібридний трибунал чи парасолька для Путіна?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 376 дня війни: знищені човни з ворожими ДРГ та ліквідація мережі, яка постачала готівку "адміністрації" Сальдо 
19:52
Судовий вирок
СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ткачука
19:34
Володимир Зеленський
Президент звільнив заступника голови СБУ, низку керівників департаментів і облуправлінь спецслужби
19:33
TikTok
Міноборони Данії заборонило працівникам користуватися TikTok
19:17
Kateryna Biloruska Foundation розширює програми допомоги українським дітям
19:00
ВВП України
Мінекономіки: прогноз зростання ВВП погіршився до 1%
18:39
Запоріжжя
Окупанти вивозять руду з тимчасово окупованої Запорізької області в порт Маріуполя, - ЦНС
18:37
Вдалося повернути в Україну 8-річного хлопчика
Викраденого РФ 8-річного хлопчика повернули на підконтрольну Україні територію, - омбудсмен Лубінець
18:20
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергоатом: на ЗАЕС окупанти прораховують сценарії відходу та позначають обладнання, яке планують вкрасти
18:06
на фото: Сергій Лисак
"Є 10 днів": очільник Дніпропетровщини закликав цивільних повернути зброю, видану на початку масштабного вторгнення
18:03
OPINION
Віталій Кулик
Не стати Росією...
17:59
Ексклюзив
Оточення у Бахмуті зараз не загрожує нашим військам, - військовий експерт Світан
17:50
Кислиця
"Досить ґвалтувати правосуддя": Кислиця виступив проти можливого головування Росії в Раді безпеки ООН
17:46
на фото: енергообладнання
Уряд США попросив Конгрес виділити додатково $250 млн на енергообладнання для України
17:26
Верховна Рада
В Україні пропонують обмежити право членів заборонених партій обиратися депутатами
17:09
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які під час окупації Херсона працювали на адміністрацію Сальдо
17:08
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
Ніякого зиску Китай з постачання зброї Росії не отримає, - головна консультантка Націнституту стратегічних досліджень
16:51
Ексклюзив
Сергій Джердж
Було б чесно, якби Угорщина вийшла з ЄС та НАТО, - політик Джердж
16:47
Посівна трактор
На Херсонщині на вибухівці підірвався трактор: одна людина загинула й одна дістала поранення
16:28
Британія і Україна
У Великій Британії на пляжі знайшли непритомну 14-річну українку, вона померла в лікарні
16:26
Маріуполь
У тимчасово окупованому Маріуполі страйк: водіям не дають зарплату та пальне для автобусів
16:21
Ексклюзив
Запорізький напрямок є таким самим загрозливим, як і східний, – полковник СБУ Костенко
16:04
OPINION
Зоя Казанжи
На обороні, на захисті країни не можна економити
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV