У Черкасах вперше провели трансплантацію серця

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Згідно з повідомленням, черкаські хірурги спільно з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова пересадили серце 59-річному пацієнтові.

Вилучення серця, а також нирок та печінки від одного донора провели в Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Трансплантацію нирок провели в Черкаському обласному онкодиспансері, а печінку направили до Національного інституту хірургії та трансплантології, де її отримав 58-річний чоловік, який вже декілька років перебував у листі очікування.

Стан пацієнтів стабільний.

Донор переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку. Трансплантація стала можливою після згоди його родичів. Підбір пар "донор-реципієнт" здійснили через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).

Операція була проведена за рахунок держбюджету в рамках пілотного проекту з трансплантації.