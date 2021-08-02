У Черкасах вперше провели трансплантацію серця
Вперше у Черкасах на базі Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги, лікарі провели операцію з вилучення серця, нирок та печінки від одного донора для їх подальшої трансплантації декільком пацієнтам
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з повідомленням, черкаські хірурги спільно з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова пересадили серце 59-річному пацієнтові.
Вилучення серця, а також нирок та печінки від одного донора провели в Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги.
Трансплантацію нирок провели в Черкаському обласному онкодиспансері, а печінку направили до Національного інституту хірургії та трансплантології, де її отримав 58-річний чоловік, який вже декілька років перебував у листі очікування.
Стан пацієнтів стабільний.
Донор переніс важку черепно-мозкову травму, яка призвела до смерті головного мозку. Трансплантація стала можливою після згоди його родичів. Підбір пар "донор-реципієнт" здійснили через Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ).
Операція була проведена за рахунок держбюджету в рамках пілотного проекту з трансплантації.
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