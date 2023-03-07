У Чернігові призупинили роботу Пунктів незламності: названо причину
Роботу Пунктів незламності у Чернігові призупинили та перевели їх у режим готовності, оскільки наразі вони не затребувані серед громадян
Про це під час наради у міськраді 7 березня повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Григорій Годун, передає Суспільне.
За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні комісії з Техногенно-екологічної безпеки та Надзвичайних ситуацій в обладміністрації у зв'язку з тим, що наразі Пункти незламності не затребувані в населення.
"Пункти незламності переводять у режим готовності. Якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді Пункти незламності продовжать працювати", - сказав чиновник.
"Я особисто проїхав по Пунктах незламності на Масанах і на Шерстянці і о 21-й годині там перебували пара дітей, які заряджали свої ґаджети. Я думаю це рішення (призупинити роботу пунктів, - ред.) – правильне", - додав Годун.
- 22 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про початок роботи Пунктів незламності. Це місця, де люди можуть зігрітися, випити чаю, зарядити ґаджети, попрацювати, коли немає світла.
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