У Чернігові росіяни обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка, - Суспільне
У ніч на 30 березня в Чернігові окупанти обстрілами пошкодили бібліотеку імені Короленка, яка є історичною будівлею, інформації щодо загибилх і постраждалих немає
Про це пише Суспільне.
Унаслідок російських обстрілів у обласній універсальній бібліотеці імені Короленка розбитий дах, вибиті вікна, з'явилися тріщини на стінах. Інформація про загиблих і постраждалих відсутня.
Довідка: будівля бібліотеки є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Тут були розташовані Дворянський і селянський поземельний банк, губернський земельний відділ, Державний обласний історичний музей, обком Комуністичної партії, штаб угорської військової частини. Приміщення було пошкоджене пожежею, а після Другої світової його відбудували й віддали обкому компартії. У 1974 році в будівлі розмістили Чернігівську обласну універсальну бібліотеку імені Короленка.
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