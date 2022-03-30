У Чернігові росіяни обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка, - Суспільне

Про це пише Суспільне.



Унаслідок російських обстрілів у обласній універсальній бібліотеці імені Короленка розбитий дах, вибиті вікна, з'явилися тріщини на стінах. Інформація про загиблих і постраждалих відсутня.



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Довідка: будівля бібліотеки є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Тут були розташовані Дворянський і селянський поземельний банк, губернський земельний відділ, Державний обласний історичний музей, обком Комуністичної партії, штаб угорської військової частини. Приміщення було пошкоджене пожежею, а після Другої світової його відбудували й віддали обкому компартії. У 1974 році в будівлі розмістили Чернігівську обласну універсальну бібліотеку імені Короленка.





Нагадаємо, раніше в Седневі на Чернігівщині росіяни зайняли й почали руйнувати садибу Лизогубів - пам'ятку національного значення.

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