У Чернігові судять російського військового, який у лютому обстрілював з танка новобудову
Почали розгляд справи російського танкіста Кулікова, який за наказом командира обстріляв будівлю житлової багатоповерхівки
Про це інформує Суспільне.
Зазначається, що 26 лютого Куліков разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку населеного пункту Олександрівка.
У повідомленні про підозру йдеться, що Куліков отримав наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку. Наказ Кулiков виконав.
Постріл влучив у квартиру на десятому поверсі. Як повідомляє Суспільне, ворожий снаряд знищив вiтражне вікно у кімнаті, вiкно у кухні, балкон, пошкодив перекриття пiдлоги, стелі балкона та кyxні, мiжкiмнатну перегородку, а також газовий котел та радiатори опалення.
Як відомо, мешканці на час обстрілу в квартирі не перебували.
Того ж дня українські військові знищили танк, а військових Щьоткіна та Кулікова взяли у полон.
Обом танкістам 24 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у вчиненні дій, які порушують закони та звичаї війни. За це росіянам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
Як зазначають журналісти Суспільного, Куліков відмовився давати коментар.
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