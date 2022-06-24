Про це інформує Суспільне.

Зазначається, що 26 лютого Куліков разом із командиром танкового батальйону Леонідом Щьоткіним їхали Кільцевою в напрямку населеного пункту Олександрівка.

У повідомленні про підозру йдеться, що Куліков отримав наказ розвернути башту танку та вистрілити по житловому багатоповерховому будинку. Наказ Кулiков виконав.

Постріл влучив у квартиру на десятому поверсі. Як повідомляє Суспільне, ворожий снаряд знищив вiтражне вікно у кімнаті, вiкно у кухні, балкон, пошкодив перекриття пiдлоги, стелі балкона та кyxні, мiжкiмнатну перегородку, а також газовий котел та радiатори опалення.

Як відомо, мешканці на час обстрілу в квартирі не перебували.

Того ж дня українські військові знищили танк, а військових Щьоткіна та Кулікова взяли у полон.

Обом танкістам 24 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру у вчиненні дій, які порушують закони та звичаї війни. За це росіянам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як зазначають журналісти Суспільного, Куліков відмовився давати коментар.

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