У Чернігові внаслідок обстрілів окупантів загорілася школа: одна людина зазнала травм
У Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина
Про це з посиланням на речницю ГУ ДСНС Чернігівщини Ірину Щукіну пише Суспільне Чернігів.
Снаряд окупантів влучив у дах будівлі, й він загорівся. За словами Ірини Щукіної, одна людина отримала травми. До гасіння вогнюзалучили підрозділи ДСНС.
Крім того, повідомляли про влучання снаряда у школу №20, однак пожежі там не було.
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