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Головна війна з Росією У Чернігові внаслідок обстрілів окупантів загорілася школа: одна людина зазнала травм

У Чернігові внаслідок обстрілів окупантів загорілася школа: одна людина зазнала травм

7 березня, 2022 понедiлок
10:54
війна з Росією школа вибух

У Чернігові російський снаряд влучив у школу №19 і спричинив пожежу, унаслідок якої травмувалася людина

Про це з посиланням на речницю ГУ ДСНС Чернігівщини Ірину Щукіну пише Суспільне Чернігів.

Снаряд окупантів влучив у дах будівлі, й він загорівся. За словами Ірини Щукіної, одна людина отримала травми. До гасіння вогнюзалучили підрозділи ДСНС.

Крім того, повідомляли про влучання снаряда у школу №20, однак пожежі там не було.

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Новини
школа
пожежа
Чернігів
обстріл
окупанти
снаряд
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