У Чернігові з-під завалів зруйнованого російськими обстрілами гуртожитку дістали тіла двох дорослих і трьох дітей
У Чернігові рятувальники дістали з-під завалів тіла двох батьків і трьох їхніх дітей, загиблих унаслідок авіаудару окупантів по гуртожитку
Про це повідомила ДСНС.
"Під час проведення робіт по розбору конструкцій рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їх батьки", - ідеться в заяві.
Родина загинула внаслідок авіаудару росіян про гуртожитку.
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