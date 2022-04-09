У Чернігові заборонили автомобільний рух пошкодженим унаслідок обстрілів мостом, - очільник ОВА
У Чернігові заборонили пересуватися автомобілями по мосту через Десну, пошкодженому артилерійськими обстрілами
Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Пішохідний міст через Десну постраждав внаслідок артилерійських обстрілів з боку окупантів та знаходиться в аварійному стані. З огляду на це було прийняте спільне із ОК Північ рішення максимально обмежити рух цим мостом. Звертаємо вашу увагу, що транспортний рух заборонений, лише піший перехід", - повідомив він.
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