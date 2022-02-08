У "червону" зону карантину 11 лютого переводять три області
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 11 лютого встановити "червоний" рівень епіднебезпеки в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
"Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - написав він.
- Нагадаємо, 2 лютого головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що у "червонну" карантинну зону незабаром можуть перевести ще шість областей України.
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