У Чилі зафіксували новий зимовий температурний рекорд
У вівторок, 8 серпня, у південноамериканській країні Чилі зафіксували рекордно високу температуру повітря, яка сягнула позначки у 37 градусів
Про це пише Euronews Green.
"Температура 37 °C посеред зими (у південній півкулі зима з червня по серпень - ред.) це надзвичайно. Це температурна аномалія, яка майже на 15 °C вище звичайних значень", – сказав кліматолог з університету Сантьяго Рауль Кордеро.
Він зазначив, що таке підвищення температури є не локальною проблемою, а глобальною.
Перші дні серпня принесли спеку до північної та центральної частини Чилі, тоді як у столиці Сантьяго зимова погода нагадувала весну.
Кліматолог та професор Чилійського університету Консепсьйон Мартін Жак вважає, що зимова спека в країні є "вікном у майбутнє". Він додав: те, що зараз здається дуже екстремальним, за кілька років може поступово ставати все більш нормальним.
За його словами, попри складність встановлення зв’язку між екстремальними погодними явищами та зміною клімату, температури в деяких частинах Чилі рік за роком б’ють рекорди.
- Також у неділю, 23 липня, у Греції зареєстрували найвищий показник температури повітря за весь час. Новий температурний рекорд становить +46,4 °C.
- Ніч на 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,2 °C, що перевищує попереднє значення 2010 рок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.66Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе