У Чилі зафіксували новий зимовий температурний рекорд

Про це пише Euronews Green.

"Температура 37 °C посеред зими (у південній півкулі зима з червня по серпень - ред.) це надзвичайно. Це температурна аномалія, яка майже на 15 °C вище звичайних значень", – сказав кліматолог з університету Сантьяго Рауль Кордеро.

Він зазначив, що таке підвищення температури є не локальною проблемою, а глобальною.

Перші дні серпня принесли спеку до північної та центральної частини Чилі, тоді як у столиці Сантьяго зимова погода нагадувала весну.



Кліматолог та професор Чилійського університету Консепсьйон Мартін Жак вважає, що зимова спека в країні є "вікном у майбутнє". Він додав: те, що зараз здається дуже екстремальним, за кілька років може поступово ставати все більш нормальним.

За його словами, попри складність встановлення зв’язку між екстремальними погодними явищами та зміною клімату, температури в деяких частинах Чилі рік за роком б’ють рекорди.