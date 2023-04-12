У Чистий четвер в Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 13 квітня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у четвер, 13 квітня, в Україні дощову погоду, але у західних областях буде сухо
Про це інформує Наталка Діденко.
Четвер в Україні знову очікується дощовим.
Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумщина, Полтавщина, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні.
У західних областях переважатиме суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.
Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17°C.
На решті території України +9...+12°C.
У Києві в середу ллє дощами. А в четвер, 13 квітня, у столиці місцями невеликий дощ, буде прохолодно +9...+10°C.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- За добу, 5 квітня, у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.29
Купівля 37.29Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе