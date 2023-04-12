Про це інформує Наталка Діденко.

Четвер в Україні знову очікується дощовим.

Дощі більш інтенсивні будуть 13 квітня на сході та північному сході - Сумщина, Полтавщина, а в більшості областей України - дощі пройдуть періодичні, незначні.

У західних областях переважатиме суха погода, лише на Хмельниччині та Рівненщині можливий невеликий дощ.

Найтеплішою завтра передбачається погода у південній частині, на заході України та в Луганській області, протягом дня +12...+17°C.

На решті території України +9...+12°C.

У Києві в середу ллє дощами. А в четвер, 13 квітня, у столиці місцями невеликий дощ, буде прохолодно +9...+10°C.