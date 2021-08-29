У чому Зеленський має особисто переконати Байдена. Говорить Деніел Фрід

Про це він розповів в програмі "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV.



"Зеленському слід переконати Байдена, що він відданий тому, що обіцяв зробити під час президентської кампанії. Що реально виконає всі передвиборчі обіцянки, а саме бути "слугою народу" , перетворити на реальність, втілити в життя все те, чого вимагало українське суспільство під час Майдану і під час виборів, обравши Зеленського. А це - сучасна європейська країна чи європеїзована країна, бо ж це не відбувається в один момент", - зазначив дипломат.



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Зокрема, наголосив Деніел Фрід, про те, наскільки европейською є Україна можна бачити з ролі олігархів та Офісу президента.



"Слід показати Байдену, що він справді хоче представляти український народ, а не просто замінить олігархів на вплив Банкової, бо саме так Путін зробив: замість олігархів - вплив Кремля", - сказав експосадовець.



"Слід показати, що він замінить владу оліграхів на владу сучасної України, де діє принцип верховенства права", - підсумував Фрід.



Нагадаємо, зустріч Зеленського з Байденом намічено на найближчий вівторок, 31 серпня.