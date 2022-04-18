У Чорнобаївці вже у 16-й раз наші військові знищили позиції рашистів, - Арестович
У Чорнобаївці після влучання нашими РСЗВ відбулася детонація оновлених складів з ракетними боєприпасами противника
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Низька хмарність та сильний дощ не завадили точному розгрому РФ позицій противника та ново оновлених складів з ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Судячи з довгої детонації, відбулася 16-та серія серіалу "Чорнобаївка". Попри сумніви суспільства, що цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки завдяки халатній бездарності нового керманичі «операцією» генерала Дворнікова. Не смішно, але смішно. Вітаю", - написав Арестович.
- Додамо, що 14 квітня була 15 серія "серіалу" Чорнобаївка
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