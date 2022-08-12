У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину на вулиці. 11 загиблих

Про це повідомляє місцеве видання nezavisne.com.

34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, є кілька поранених, серед них і поліцейський.

Повідомляють, що напередодні чоловік влаштував сімейний конфлікт, а опісля вийшов на вулицю і почав стрілянину по перехожих.

Чотирьох поранених госпіталізовані у місцеву лікарню, ще двох — у клінічному центрі Подгориці.

Місце пригоди оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.

10 серпня повідомляли, що офіціанти "Руски бару" в Чорногорії обслуговують відвідувачів з літерою Z на футболках.