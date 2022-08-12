У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину на вулиці. 11 загиблих
У чорногорському селищі Медовина біля міста Цетіне чоловік стріляв по перехожих. Наразі відомо про 11 загиблих
Про це повідомляє місцеве видання nezavisne.com.
34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, є кілька поранених, серед них і поліцейський.
Повідомляють, що напередодні чоловік влаштував сімейний конфлікт, а опісля вийшов на вулицю і почав стрілянину по перехожих.
Чотирьох поранених госпіталізовані у місцеву лікарню, ще двох — у клінічному центрі Подгориці.
Місце пригоди оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.
- 10 серпня повідомляли, що офіціанти "Руски бару" в Чорногорії обслуговують відвідувачів з літерою Z на футболках.
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