У Чорноморську на пляжі помер турист
У Чорноморську Одеської області чоловікові на пляжі стало зле, рятувальникам не вдалося його врятувати
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook комунальний заклад "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради.
Згідно з наданою інформацією, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі, біля нічного клубу "To go".
"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.
Відзначається, що співробітники відомства огородили територію, на якій знаходиться тіло. На місце викликана поліція.
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