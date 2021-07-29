У Чорноморську на пляжі помер турист

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook комунальний заклад "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради.



Згідно з наданою інформацією, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі, біля нічного клубу "To go".



"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.



Відзначається, що співробітники відомства огородили територію, на якій знаходиться тіло. На місце викликана поліція.



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