У Чорному морі чергує один ворожий ракетоносій із 8 "калібрами" на борту

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Станом на 14 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів, серед них - один носій "калібрів", загальний залп складає 8 ракет.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.