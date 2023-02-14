У Чорному морі чергує один ворожий ракетоносій із 8 "калібрами" на борту
У Чорному морі станом на 14 лютого на бойовому чергуванні перебуває один російський ракетоносій замість трьох, які чергували днем раніше
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Станом на 14 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів, серед них - один носій "калібрів", загальний залп складає 8 ракет.
В Азовському морі чергує один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
- Учора після обіду в Чорному морі чергували три ворожі ракетоносії.
- В ОК "Південь" прогнозують наступний ракетний обстріл України 24 лютого.
- 10 лютого російська армія масовано обстріляла Україну ракетами. Було випущено 71 ракету, 61 з них збила ППО.
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