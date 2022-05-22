У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів та 2 носія ракет, - ОК "Південь"

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

Зараз ці кораблі маневрують у Чорному морі.

"В Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носії крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем", - йдеться у звіті.

Росія поруч зі Зміїним попереджає іноземні судна про небезпеку наближення.

Російські загарбники на Півдні України вимагають по $1000 в українців, які хочуть евакуюватись з окупованої території

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