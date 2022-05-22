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Головна війна з Росією У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів та 2 носія ракет, - ОК "Південь"

У Чорному морі маневрують 6 російських кораблів та 2 носія ракет, - ОК "Південь"

22 травня, 2022 неділя
03:33
війна з Росією море військовий корабель

Російська Федерація сфокусувала у Чорному морі 6 великих кораблів та 2 носія ракет для авіаударів по Україні

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

Зараз ці кораблі маневрують у Чорному морі.

"В Чорному морі продовжується маневрування 6 великих десантних кораблів та 2 носії крилатих ракет – в готовності до застосування понад півтора десятка вбивчих снарядів. Брязкаючи зброєю, вони утримують блокаду українських портів та цивільного судноплавства. Знахабнілі окупанти по відкритих каналах зв’язку та морської безпеки називають води навколо Зміїного своїм територіальним морем", - йдеться у звіті.

Росія поруч зі Зміїним попереджає іноземні судна про небезпеку наближення.

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