На Півдні росіяни вимагають $1000 в українців, які хочуть евакуюватись з окупованої території
Російські загарбники на Півдні України вимагають по $1000 в українців, які хочуть евакуюватись з окупованої території
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "руського миру". Однак, свідомі цивільні мешканці намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів", - йдеться у звіті.
Російські загарбники вимагають кошти на блокпостах.
"А ті в свою чергу встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за $1000 або їх еквівалент. Але і тоді в слід підступно відкривають вогонь", - розповіли в ЗСУ.
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