У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває підводний човен з 4 ракетами типу "калібр"
Станом на неділю, 20 серпня, о 23:00 в акваторії Чорного моря бойове чергування несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "калібр"
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Зазначається, що ворожа авіація, ані стратегічна, ані тактична, активності не проявляє. Пусків БПЛА типу Shahed-136 в південному напрямку не фіксувалося.
Однак в акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "калібр".
"Вночі можливі характерні звуки нашої роботи. Не панікуйте, ми маємо бути натренованими, а ви - надійно захищеними!" - зауважили у повідомленні.
- У неділю, 20 серпня, російська армія весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську Харківської області.
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