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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває підводний човен з 4 ракетами типу "калібр"

20 серпня, 2023 неділя
23:43
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на неділю, 20 серпня, о 23:00 в акваторії Чорного моря бойове чергування несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "калібр"

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що ворожа авіація, ані стратегічна, ані тактична, активності не проявляє. Пусків БПЛА типу Shahed-136 в південному напрямку не фіксувалося.

Однак в акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "калібр". 

"Вночі можливі характерні звуки нашої роботи. Не панікуйте, ми маємо бути натренованими, а ви - надійно захищеними!" - зауважили у повідомленні.

Україна
Росія
корабель
російська армія
ракетний удар
Чорне море
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