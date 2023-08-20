Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, що ворожа авіація, ані стратегічна, ані тактична, активності не проявляє. Пусків БПЛА типу Shahed-136 в південному напрямку не фіксувалося.

Однак в акваторії Чорного моря бойове чергування у ворожому корабельному угрупованні з 10 одиниць, несе ворожий підводний човен з 4 ракетами типу "калібр".

"Вночі можливі характерні звуки нашої роботи. Не панікуйте, ми маємо бути натренованими, а ви - надійно захищеними!" - зауважили у повідомленні.