У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 07.12.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні також перебуває корбель ворога, а в Середземному морі їх 4, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря - 19 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

5 грудня російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі: носії крилатих ракет "калібр" відсутні.