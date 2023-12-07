Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель

У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель

7 грудня, 2023 четвер
07:35
Війна з Росією Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"

Станом на ранок четверга, 7 грудня, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один ворожий корабель. Він не споряджений ракетами "калібр"

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 07.12.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні. 

Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні також перебуває корбель ворога, а в Середземному морі їх 4, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 19 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

5 грудня російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі: носії крилатих ракет "калібр" відсутні.

корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
Чорне море
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
6 грудня, 2023 середа
Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Ольга Біщук
6 грудня, 2023 середа
"Не треба хапати людей на вулиці": військовослужбовиця ЗСУ Біщук назвала проблеми поточного стану мобілізації
Автомобіль колаборанта Попова після підриву
6 грудня, 2023 середа
У Луганську підірвали авто з колаборантом Поповим: він загинув, - росЗМІ
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
08:09
Оновлено
повітряна тривога
Атака Росії у ніч на 7 грудня: на Одещині є влучання, на Хмельниччині працювала ППО
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Першочергове для України - вступ до НАТО
08:01
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб
07:56
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
07:26
Отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості
07:19
ООН ЛГБТ
У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні
07:07
санкції проти Росії
Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ
06:54
ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини
06:46
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України
06:36
Зеленський Орбан
Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана
06:16
окупанти
Кремль намагається мобілізувати мігрантів на війну в Україну, - ISW
05:53
Папа Іван Павло ІІ
У костел Святого Миколая в Києві привезли на зберігання мощі Папи Івана Павла ІІ
05:18
Джозеф Байден
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
04:50
Прапор США
В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій
04:21
Бельгія кримінал світ
У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт
03:53
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Японія готова надати $4,5 млрд на допомогу Україні, - прем'єр Кісіда
03:25
Оксана Маркарова
Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США
02:57
Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
02:06
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"
01:15
Санкції на алмази
Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами
00:43
Сенат США
Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США
00:20
Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових
00:17
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик віддав перший асист за "Челсі" у цьому сезоні АПЛ
2023, середа
6 грудня
23:48
Gemini
Google презентував свою найдосконалішу модель ШІ Gemini
23:24
Марія Захарова
"У Рівному спалили друкарню з некрологами на бойовиків ЗСУ": добірка російських фейків за 6 грудня
22:52
ВАКС
ВАКС заарештував суддю Київського апеляційного суду Сливу з альтернативою застави
22:47
ДТП, Одещина
На Одещині розслідують ДТП за участі правоохоронця. Один із потерпілих залишився без ніг
22:35
Ріші Сунак
Велика Британія запровадила санкції проти компаній, які співпрацюють з ПВК Вагнера та розробкою БПЛА і ракет
22:09
Оновлено
Ілля Кива
Ліквідація Киви: у РФ відкрили кримінальну справу
21:49
G7
G7 анонсувала запровадження обмежень на російські діаманти
21:17
Ексклюзив
Сенат США
Торги республіканців щодо допомоги США Україні можуть тривати до середини грудня, - Чалий
21:03
Оновлено
Завдяки ДНК-експертизі встановили особу ще одного загиблого внаслідок удару РФ по Новогродівці 30 листопада
20:57
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нерозуміння у Міноборони потреб на місцях створює проблеми для оборонних підприємств. Колонка Сергія Згурця
20:35
обстріл, ППО
ППО збила ракету неподалік Дніпра, українські війська уразили російський вертоліт, - зведення Генштабу
20:29
Пентагон
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн
20:20
Джо Байден
"Закликаю захистити свободу і зробити так, щоб Путін не захопив Україну": Байден звернувся до Конгресу США
20:01
OPINION
Костянтин Москалець
Машина обурення
19:56
Мерік Ґарланд
У США висунули звинувачення військовим РФ у катуванні американця в Україні
19:24
Володимир Зеленський
"Разом ми здатні зробити результативним наступний рік": Зеленський звернувся до лідерів G7
19:20
Оновлено
Новорічна ялинка-2024, Київ
У Києві запалили вогні на головній ялинці України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV