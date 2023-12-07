У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель
Станом на ранок четверга, 7 грудня, російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні один ворожий корабель. Він не споряджений ракетами "калібр"
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 07.12.2023 в Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі на бойовому чергуванні також перебуває корбель ворога, а в Середземному морі їх 4, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 19 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
5 грудня російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування чотири кораблі: носії крилатих ракет "калібр" відсутні.
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