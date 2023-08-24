У Чорному морі на чергуванні знаходяться 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк
Станом на ранок четверга, 24 серпня, росіяни утримують на бойовому чергування у Чорному морі 9 ворожих кораблів. Серед них є ракетоносій з "калібрами", загальний залп якого - до 8 ракет
Про це повідомила речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк у телемарафоні.
"Корабельне угрупування було сформоване в такому орієнтовному складі два тижні тому. Воно коливалось від позначки 10-15 кораблів-катерів в акваторії Чорного та Азовського морів", - сказала Гуменюк.
За її словами, наразі окупанти посилили свою присутність в Азовському морі. Раніше там чергував один корабель, то зараз їх вже 2.
"У Чорному морі зараз залишається 9 одиниць, серед них один ракетоносій, надводний, споряджений вісьмома ракетами типу "калібр" і готовий до застосування", - повідомила речниця.
- Станом на 23 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр".
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