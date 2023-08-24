У Чорному морі на чергуванні знаходяться 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк

Про це повідомила речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк у телемарафоні.

"Корабельне угрупування було сформоване в такому орієнтовному складі два тижні тому. Воно коливалось від позначки 10-15 кораблів-катерів в акваторії Чорного та Азовського морів", - сказала Гуменюк.

За її словами, наразі окупанти посилили свою присутність в Азовському морі. Раніше там чергував один корабель, то зараз їх вже 2.

"У Чорному морі зараз залишається 9 одиниць, серед них один ракетоносій, надводний, споряджений вісьмома ракетами типу "калібр" і готовий до застосування", - повідомила речниця.