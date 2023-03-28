Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"



"Погода суттєво впливає на активність противника в Чорному морі. Зараз в Чорному морі оголошено про штормове попередження на кілька діб. Тому в Чорному морі корабельне угруповання росіян зменшилось до 7 одиниць. На чергуванні противник залишив один підводний ракетоносій, сумарний залп якого складає до 4 ракет типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.



Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" наголосила, що загроза ракетного обстрілу з Чорного моря залишається високою



"Зараз росіяни не так активно використовують ракетоносії в Чорному морі для запуску ракет “Калібр” по території України. Проте загроза все ж залишається. Адже пуски ракет з під води складніше виявити нашим системам ППО. Тому, цілком ймовірно, росіяни будуть активно використовувати авіацію, хоча це також залежить від погоди", - додала вона.

Упродовж 25 березня РФ випустила по Херсонській області 210 снарядів важкої артилерії та "градів", через російські атаки дев'ятеро мирних жителів дістали поранення.

26 березня у Херсонської області на російських вибухівках підірвалися четверо молодих чоловіків. Один з постраждалих втратив дві ноги, інший - зазнав ушкоджень верхніх кінцівок.