У Чорному морі продовжують чергувати 7 ворожих кораблів, серед них підводний ракетоносій, - Гуменюк
Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що станом на 28 березня в Чорному морі чергують 7 кораблів, серед них один носій крилатих ракет "Калібр"
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Погода суттєво впливає на активність противника в Чорному морі. Зараз в Чорному морі оголошено про штормове попередження на кілька діб. Тому в Чорному морі корабельне угруповання росіян зменшилось до 7 одиниць. На чергуванні противник залишив один підводний ракетоносій, сумарний залп якого складає до 4 ракет типу "Калібр", - розповіла Гуменюк.
Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" наголосила, що загроза ракетного обстрілу з Чорного моря залишається високою
"Зараз росіяни не так активно використовують ракетоносії в Чорному морі для запуску ракет “Калібр” по території України. Проте загроза все ж залишається. Адже пуски ракет з під води складніше виявити нашим системам ППО. Тому, цілком ймовірно, росіяни будуть активно використовувати авіацію, хоча це також залежить від погоди", - додала вона.
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