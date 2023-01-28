У Чорному морі Росія тримає три ракетоносії з 20 "Калібрами", - Братчук
У Чорному морі РФ тримає 16 ворожих кораблів, серед них - три ракетоносії з 20 "калібрами" на борту
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у telegram.
"Безпекова ситуація: у Чорному морі - 16 ворожих кораблів. Серед них - три ракетоносії з 20 "калібрами". Загроза ракетних атак на рівні висока", - зазначив він.
Окрім цього, Братчук також додав, що складною залишається ситуація на енергетичному фронті.
- 17 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.
- Також за даними Наталії Гуменюк, станом на 21 січня в Чорному морі перебували вже 11 кораблів РФ, 5 із них - ракетоносії. Так, сумарний залп можливої атаки сягав 36 "калібрів" - на 4 більше, ніж наступного дня.
- Станом на 22 січня кількість ракетоносіїв в Чорному морі знову зменшилася: нині можливий залп становить 32 "калібри".
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