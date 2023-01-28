У Чорному морі Росія тримає три ракетоносії з 20 "Калібрами", - Братчук

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у telegram.

"Безпекова ситуація: у Чорному морі - 16 ворожих кораблів. Серед них - три ракетоносії з 20 "калібрами". Загроза ракетних атак на рівні висока", - зазначив він.

Окрім цього, Братчук також додав, що складною залишається ситуація на енергетичному фронті.

17 січня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ворожі війська вивели в Чорне море ракетоносії майже із рекордною кількістю "калібрів" з початку повномасштабної війни - 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 44 ракет. Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували з 24 лютого 2022 року, складав 48 одиниць.

Також за даними Наталії Гуменюк, станом на 21 січня в Чорному морі перебували вже 11 кораблів РФ, 5 із них - ракетоносії. Так, сумарний залп можливої атаки сягав 36 "калібрів" - на 4 більше, ніж наступного дня.

Станом на 22 січня кількість ракетоносіїв в Чорному морі знову зменшилася: нині можливий залп становить 32 "калібри".

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