У Чорному морі український військовий корабель отримав пошкодження, тривають рятувальні заходи

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

"У результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, в результаті якої отримало пошкодження судно національного флоту. Після оцінки обстановки було схвалено рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість", - йдеться в повідомленні.

До рятувальної операцію залучені кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

"Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його в пункт постійної дислокації", - уточнили у ВМС.

У свою чергу, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що аварії зазнало судно розмагнічування українських ВМС U-811 "Балта". Подія трапилася в районі острова Зміїний.

За інформацією від військовослужбовців ВМС ЗС України, судно втратило хід і має затопленими щонайменше два відсіки.

"Балта" є невеликим за головними розмірами судном: довжина менше 70 метрів, повна водотоннажність – 2086 тон. Головним завданням “Балти” за призначенням є проведення спеціальних заходів з метою зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден забезпечення наших ВМС. Екіпаж судна становить 45 чоловік за штатом. У ВМС України це єдине судно такого призначення", - повідомив Забродський.





Довідка: Судно розмагнічування "Балта" було побудовано на верфі польського міста Гданськ в 1987 році. З 1997 року воно увійшло до складу ВМС України.

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