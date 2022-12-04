У Дагестані масово гинуть тюлені. Уряд регіону заявляє, що це природна смерть
У російському Дагестані на берег Каспія почало масово виносити мертвих тюленів, наразі кількість загиблих тварин сягнула 1 700
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
У Міністерстві природних ресурсів та екології Дагестану заявили, що загибель тварин пов'язана з природними факторами, і що слідів насильницької смерті на тваринах немає.
Спочатку влада регіону заявила про 700 мертвих тюленей, пізніше їх кількість зросла до 1 700. Директор Каспійського природоохоронного центру заявив, що тварини загинули 2 тижні назад.
У відомстві зазначили, що численність каспійської нерпи, або ж каспійського тюленя, складає від 270 до 300 тисяч особин.
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