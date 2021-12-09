У Данії введуть додаткові обмеження через штам коронавірусу "Омікрон": початкові школи підуть на карантин
Уряд Данії вводить нові карантинні обмеження для протидії штаму коронавірусу "Омікрон". Школи перейдуть на "дистанційку" з 15 грудня
Про це пише видання Metro.
Згідно з новими правилами від 15 грудня початкові школи Данії перейдуть на дистанційне навчання. Крім того, опівночі 10 грудня тимчасово закриють ресторани й бари.
Влада Данії також закликає людей працювати дистанційно та забороняє масові заходи, зокрема новорічні святкування.
Прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен на пресконференції заявила, що уряд вживатиме всіх необхідних заходів для уникнення жорсткого карантину, але протягом останнього часу в Данії фіксують зростання показника захворюваності на коронавірус.
"Ми все ще вважаємо, що можна зберегти велику частину суспільства відкритою завдяки вакцинації", - зазначила вона.
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