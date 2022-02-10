У Дарницькому районі Києва чоловік скоїв самогубство

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



За попередніми даними, пенсіонер жив на другому поверсі, але для того щоб вчинити самогубство, піднявся на кілька поверхів вище.



Медики по прибуттю констатували смерть чоловіка. За непідтвердженими даними, він залишив рідним передсмертну записку.



На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, працівники якої мають встановити всі обставини трагедії.

