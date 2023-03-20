Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що людина перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм унаслідок зіткнення потерпілий помер.

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"На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого)", - резюмували в ДБР.