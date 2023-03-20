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У ДБР прокоментували смертельну ДТП за участю нардепа Гевка: "Водій був тверезим"

20 березня, 2023 понедiлок
11:31
Кримінал ДБР

Державне бюро розслідувань прокоментувало смертельну ДТП на Львівщині за участю народного депутата від "Слуги Народу" Володимира Гевка

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Попередньо встановлено, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що людина перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм унаслідок зіткнення потерпілий помер.

"Драгер" показав, що Гевко був тверезим, розповіли в ДБР.

"На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого)", - резюмували в ДБР.

  • Раніше про факт смертельної ДТП повідомив сам нардеп Гевко.
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ДБР
Слуга народу
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