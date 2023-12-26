У Defense Express припустили, який вантаж міг бути на борту знищеного "Новочеркаська"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У різних джерелах офіційної військової комунікації є версія про "шахеди". Абияк витрачати крилаті ракети Storm Shadow на таку стару бляшанку ніхто не став би. У знищеному "Новочеркаську" мав бути дуже цінний вантаж. Причому фактор розвантаження теж мав бути підтверджений. Тим більше, що з кількох ресурсів одразу з'явилися супутникові фото, як цей десантний корабель 24 грудня стає під причали з кранами для розвантаження", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, версія про те, що на борту знищеного "Новочеркаська" могли бути дрони-камікадзе є цілком ймовірною.

"Там був вантаж, який потрібно було обережно розвантажувати. Тобто не можна відразу вивозити машинами, наприклад, ящики зі снарядами. Треба було звідти виймати дуже обережно. "Шахед" теж потрібно розвантажувати обережно. Тому версії про те, що на знищеному "Новочеркаську" могли бути дрони-камікадзе цілком робоча", - зазначив Киричевський.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі, 26 грудня, жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ".

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.











