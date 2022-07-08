Відео Валерій Залужний розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Збройні сили України – перша армія світу. Ми захищаємо своє. Свою землю, своїх рідних, свій дім. Ми обов'язково переможемо", - зазначив Залужний.

На відео показано, як на фронті працюють українські військові та коротке інтерв'ю воїна із позивним "Вас Вас".

Військовий зазначив, що він пішов на поле бою, щоб зустріти російських "відвідувачів" ближче до Москви.

За його словами, навіть ті, хто кричав, що "росіяни — брати", взяли в руки зброю і служать в армії.

"Нам потрібна серйозніша зброя, нам потрібна артилерія. Було б у нас 30 танчиків, ми вже були б у Бердянську", - додав боєць.

2 липня Залужний оприлюднив відео "зачистки" острова Зміїний від об'єктів і техніки окупантів.

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