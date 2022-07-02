Залужний оприлюднив відео "зачистки" острова Зміїний від об'єктів і техніки окупантів

Про це він повідомив сьогодні, 2 липня 2022 року, у себе в Telegram каналі.

Він повідомив, що вчорашніми авіаударами росіяни, після свого вимушеного відступу, намагалися знищити свою техніку та озброння на острові Зміїний. Проте українські воїни "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з острова.

Зокрема, захисники України знищили:

РСЗВ 2Б17М ТОРНАДО-Г;

паливозаправник;

3 одиниці автотранспорту;

склад БК;

склад ПММ.

Нагадаємо, що 1 липня 2022, рашисти двічі обстріляли Зміїний фосфорними бомбами

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