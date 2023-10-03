У Держдепі США не чекають Путіна на саміт АТЕС, але на питання про арешт ухилились

Про це сказав на пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми визнаємо наші зобов’язання як господаря саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво). Але ми будемо дотримуватися наших правил і положень про санкції",- відповів він на питання російського журналіста щодо планів США офіційно запросити Путіна.

Він сказав, що був би дуже здивований, якби Путін, який останнім часом не хотів покидати країну через страх арешту за вчинені ним воєнні злочини захотів би з’явитися на зустрічі.

Попри це Міллер ухилився від прямого запитання, чи готові США, які не є членом МКС, арештувати диктатора.

"Існують інші механізми притягнення до відповідальності, які застосовуються, і цей суд – це лише один із них"-,- зауважив представник Держдепу.

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) – це форум економік Тихоокеанського узбережжя, для сприяння економічній взаємодії та вільній торгівлі. До АТЕС входить 21 член, у тому числі Росія. Зустріч лідерів країн має відбутися 11-17 листопада в Сан-Франциско, США.

Що відомо про ордер МКС на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає, аби всі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду виконали умову щодо арешту Путіна.

18 липня євродепутати закликали Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

3 серпня голова МКС Пьотр Гофманський заявив, що прокурор Міжнародного кримінального суду може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, зокрема за воєнні злочини групи ПВК Вагнера.

Низка країн-учасниць МКС заявили про те, що не будуть арештовувати Путіна, якщо він приїде у країну. Путін мав поїхати на саміт БРІКС до ПАР, але скасував візит через ймовірність арешту.

У Єврокомісії заявили, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової