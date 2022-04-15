У Держдепі США припускають, що війна в Україні може тривати до кінця року

Про це повідомляє CNN з посиланням на думки високопоставлених чиновників.

Чимало офіційних осіб у спілкуванні з CNN підкреслили, що нині важко точно передбачити, як довго може тривати війна.

Втім, деякі з них заявили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета президента Росії змінилася. Малоймовірно, що він захоче вести дипломатичні переговори, якщо тільки не зіткнеться з військовою поразкою.

Думка про те, що війна триватиме довго, є помітним відходом від оцінок перших днів війни, коли очікувалося, що Росія швидко захопить Київ. І це лише підкреслює невдачі Москви на полі бою.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив у четвер, що бойові дії триватимуть "місяці або навіть довше".

Два інші європейські чиновники заявили, що, на їхню думку, бойові дії на сході України можуть тривати від чотирьох до шести місяців, а потім призвести до глухого кута.

За словами високопосадовця Держдепартаменту, Блінкен сказав, що "обговорив зі своїми колегами наше занепокоєння тим, що конфлікт може затягнутися, але всі його думки оберталися навколо того, як найкраще зупинити його якнайшвидше".

Офіційні особи також визнають, що громадськість може втомитися від необхідності постійної підтримки України, і їй доведеться нагадати, що бездіяльність коштуватиме ще дорожче.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден на прескоференції у розмові з журналістом підтвердив, що готовий відвідати Україну.

Та вже сьогодні речниця президента США Дженніфер Псакі заявила, що його поїздка в Україну не планується.

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