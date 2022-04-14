Джо Байден запевнив, що готовий відвідати Київ

Про це повідомляє Білий дім.

Журналіст поставив питання президенту, чи відправить він високопосадовців в Україну? Джо Байден відповів, що зараз вони приймають це рішення. Журналіст уточнив, кого він відправить? Байден відповів запитанням, чи журналіст готовий поїхати? Той відповів теж питанням: "а ви"? Джо Байден впевнено сказав: "так".

Однак, 11 квітня Білий дім повідомляв, що Байден не планує услід за прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном приїжджати до Києва

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