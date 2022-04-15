У Білому домі заявили, що поки не готують візит Байдена в Україну
Речниця президента США Дженніфер Псакі заявила, що його поїздка в Україну не планується
Про це вона повідомила в ефірі Fox News.
"Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі у п'ятницю, 15 квітня, під час запису подкасту Pod Save America.
- Нагадаємо, вчора Джо Байден на прескоференції у розмові з журналістом підтвердив, що готовий відвідати Україну.
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