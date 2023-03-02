У Держдепі США запевнили, що призупинення РФ договору про стратегічне озброєння не послабить підтримку України

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє CNN .

"Заявлене РФ призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, Вашингтон продовжить реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і Росії, та решті світу.