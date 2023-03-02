У Держдепі США запевнили, що призупинення РФ договору про стратегічне озброєння не послабить підтримку України
Призупинення Росією участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння не змінить підходів США до підтримки України
Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє CNN .
"Заявлене РФ призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив Прайс.
За словами представника Держдепартаменту США, Вашингтон продовжить реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і Росії, та решті світу.
- 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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