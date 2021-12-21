У Держдепі США заявили, що готові сприяти Нормандському формату, але про приєднання до процесу "мова не йде"

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

"Як ви знаєте, я була в Києві, Москві та Брюсселі минулого тижня, і головною метою цього візиту було повідомити, що США відкриті для сприяння виконанню Мінських угод та підтримки Нормандського процесу. Отже, мова не йде про приєднання США до Нормандського процесу, йдеться про підтримку США дипломатії, яка вже триває. І ми продовжуватимемо співпрацювати не лише з українцями та росіянами, а й з французами, німцями та ОБСЄ", - сказала Донфрід.

Нагадаємо, 21 грудня Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки.

Також помічниця держсекретаря повідомила, що США готують нові санкції проти РФ.

Представниця Держдепу додала, що перед поїздкою вона говорила з усіма сторонами, і зараз вона знову спілкується з ними, щоб почути враження після тижня переговорів та продовжити розмову про те, як США можуть підтримати реалізацію Мінських домовленостей."І з цього приводу хочу підкреслити, що президент Байден чітко заявив, що вважає дипломатію єдиним успішним вирішенням конфлікту на Донбасі. І тому Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати цю дипломатію, і саме тому президент США уповноважив мене поїхати минулого тижня і провести ці розмови", - наголосила Донфрід.



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