У держдумі РФ пропонують давати російським хакерам військові звання і держнагороди
У держдумі РФ запропонували надавати російським хакерам військові звання, причому незалежно від місця їхнього перебування
Про це депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Дмитро Гусєв написав у своєму Telegram-каналі.
Приводом для ініціативи став начебто злом учасниками хакерського угруповання XakNet серверів Мінфіну України.
"Так їм за це треба давати чергові військові звання та державні нагороди! І не має значення, де знаходиться такий російський програміст: в Україні, у Тбілісі, в Еміратах чи ще десь", — написав парламентар.
При цьому депутат нарікає на те, що вони їдуть за кордон, побоюючись відправки на військову службу.
"На жаль, вони зараз їдуть за кордон, думаючи, що можуть потрапити до армії та піти служити зі зброєю в руках. Але їхня зброя – комп'ютер".
- Напередодні стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни здійснили понад 1,2 млн кібератак на енергетичну інфраструктуру України.
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