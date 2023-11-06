У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України

Про це заявив ініціатор проєкту, депутат Олексій Журавльов, передає Коммерсант.

Йдеться про отримання ділянок в окупації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. За підрахунками ініціаторів законопроєкту, може йтися про 100 млн га окупованих земель.

За словами Журавльова, у пріоритетному порядку землю планують виділяти загарбникам та окупантам. Його ініціатива перебуває на стадії розробки.