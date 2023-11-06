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У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України

6 листопада, 2023 понедiлок
14:03
Війна з Росією Держдума РФ

У російській Держдумі готують законопроєкт, що передбачає виділення росіянам на окупованих українських територіях земель з метою їх швидшого "освоєння"

Про це заявив ініціатор проєкту, депутат Олексій Журавльов, передає Коммерсант.

Йдеться про отримання ділянок в окупації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. За підрахунками ініціаторів законопроєкту, може йтися про 100 млн га окупованих земель.

За словами Журавльова, у пріоритетному порядку землю планують виділяти загарбникам та окупантам. Його ініціатива перебуває на стадії розробки.

  • Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що для повноцінного відновлення міста до стану, яким воно було до повномасштабного вторгнення Росії, необхідно 20 років

Росія
окуповані території
Держдума РФ
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