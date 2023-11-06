У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України
У російській Держдумі готують законопроєкт, що передбачає виділення росіянам на окупованих українських територіях земель з метою їх швидшого "освоєння"
Про це заявив ініціатор проєкту, депутат Олексій Журавльов, передає Коммерсант.
Йдеться про отримання ділянок в окупації у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. За підрахунками ініціаторів законопроєкту, може йтися про 100 млн га окупованих земель.
За словами Журавльова, у пріоритетному порядку землю планують виділяти загарбникам та окупантам. Його ініціатива перебуває на стадії розробки.
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