У держдумі РФ пропонують визнати фемінізм екстремістською ідеологією
У законопроєкті зазначено, що всі феміністки на Заході проти Путіна, а в Росії – агентура США, яка виступає проти традиційних цінностей
Відповідний документ про визнання фемінізму екстремістською ідеологією підготував депутат держдуми Олег Матвійчев.
"Феміністки на Заході всі проти Путіна, проти Росії та за війну. Феміністки в Україні взагалі заявили, що справжній фемінізм у тому, щоб жінки служили разом із чоловіками, воюючи проти росіян. Наші феміністки є просто агентурою Заходу (...) Вони займаються руйнуванням традиційних цінностей, їхня діяльність суперечить указу президента про підтримку традиційних цінностей. Вони виступають за розлучення, за бездітність, за аборти", - описав депутат суть свого законопроєкту.
- Нагадаємо, 14 березня, держдума РФ ухвалила закон про позбавлення волі до 15 років за "фейки" про війну та на 7 років – за так звану дискредитацію.
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