У держдумі РФ пропонують визнати фемінізм екстремістською ідеологією

Відповідний документ про визнання фемінізму екстремістською ідеологією підготував депутат держдуми Олег Матвійчев.

"Феміністки на Заході всі проти Путіна, проти Росії та за війну. Феміністки в Україні взагалі заявили, що справжній фемінізм у тому, щоб жінки служили разом із чоловіками, воюючи проти росіян. Наші феміністки є просто агентурою Заходу (...) Вони займаються руйнуванням традиційних цінностей, їхня діяльність суперечить указу президента про підтримку традиційних цінностей. Вони виступають за розлучення, за бездітність, за аборти", - описав депутат суть свого законопроєкту.