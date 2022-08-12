У Держспецзв'язку дали поради, як налаштувати систему захисту Windows
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації радять українцям, як налаштувати систему захисту Windows
Про це повідомляє facebook-профіль Держспецзв'язку.
"Не використовуйте ОС Windows, які не підтримуються Microsoft (Windows 7 та старіші версії). Захист пристроїв із Windows 10 та 11 (найпоширеніші версії) здійснюється за допомогою служби “Безпека у Windows”. Шукаємо її таким шляхом: Налаштування – Оновлення та захист – Безпека у Windows (або відразу через Пошук)", - пишуть у Службі.
У розділі "Безпека у Windows" можна перевірити захист від вірусів і загроз, захист облікових записів, брандмауер та захист мережі. Налаштувати керування програмами та браузерами. Перевірити продуктивність та справність пристрою.
"Параметри сім’ї. У разі потреби налаштуйте функцію Батьківський контроль, яка допоможе підвищити рівень безпеки дитини під час користування комп’ютером. Система сама підкаже, де у налаштуваннях захисту є прогалини та які дії треба виконати, щоб покращити безпеку. Звертайте увагу на ті позиції, біля яких з’являється знак оклик. Щоб поліпшити захист, потрібно просто дотримуватися вказаних інструкцій", - наголосили у Держспецзв'язку.
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