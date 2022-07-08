Про це повідомляє офіційний facebook-профіль Держспецзв'язку.

"Часто при відвідуванні сайтів з'являється інформація про використання файлів Cookie: просять погодитись із цим чи відхилити. Що це? Чи безпечно надавати згоду? Файли Cookie – невеликі текстові файли, які зберігаються у браузері вашого комп’ютера чи смартфону після відвідування вебсайтів", - пишуть у Держспецзв'язку.

Для чого файли Cookie?

Файли Cookie зазвичай використовуються для ідентифікації користувачів на сайтах. Запам’ятовують, якими розділами ви цікавилися, які товари обирали, в який час найчастіше заходили тощо. Власники сторінок завдяки цьому дізнаються про уподобання відвідувачів і можуть пропонувати їм більш відповідний контент.

Файли Cookie також дають нам можливість не авторизуватись щоразу в певному обліковому записі, а користуватися автоматичною авторизацією.

"Файли Cookie безпечні для користувачів, вони не містять вірусів чи шкідливого програмного забезпечення, тож ніякої шкоди комп’ютеру завдати не можуть. Проте є певні моменти, на які слід звернути увагу. Наприклад, файли Cookie рекомендують періодично чистити, щоб вони не займали багато місця на жорсткому диску комп’ютера і таким чином не уповільнювали роботи пристрою. Окрім того, очистка потрібна, якщо ви збираєтесь дозволити користуватися вашим ПК сторонній особі", - наголосили у Держспецзв'язку.

6 липня Держспецзв’язку дало відповіді на найпоширеніші запитання українців, якщо вони потрапили у ситуацію з втратою телефону.

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