Про це повідомляє офіційний facebook-профіль Держспецзв'язку.

У службі спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснили, що робити, якщо телефон вкрали, відібрали та куди можна про це повідомити.

Перш за все повідомте про викрадення своєму оператору, аби він заблокував SIM-картку.

Користувачі Kyivstar можуть надати інформацію оператору за номерами 466 або 0800-300-466 з інших номерів. Vodafone Ukraine: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 чи 0 800 400 222. Для власників SIM-карт Lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 або 0 800 20 5433. Або ж скористатися системою самообслуговування “Мій lifecell” чи звернутися в центр обслуговування абонентів.

"Зверніть увагу: зазвичай оператори просять надати додаткову інформацію, наприклад, PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо. Майте її під рукою. Змініть, за можливості, паролі до всіх своїх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, Дія та інші) через інший пристрій. Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти, щоб зловмисники не змогли скористатися вашими фінансами. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом", - пишуть у Держспецзв'язку.

Українцям також радять обов’язково звернутися з відповідною заявою до поліції та попередити друзів, що вони можуть стати жертвами зловмисників, які від вашого імені почнуть просити гроші.

Усі користувачі смартфонів можуть зробити превентивні заходи

Знайдіть PUK-код від SIM-картки.

Запишіть у надійному місці IMEI телефону.

В облікових записах, де можливо, встановіть резервний номер телефону для відновлення.

Не забувайте створювати резервні копії усіх важливих даних.

"Прив’яжіть" номер телефону до паспорта.

Зберігайте номери важливих контактів не тільки у телефонній книзі.

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