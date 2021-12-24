У Деснянському районі Києва сталася ДТП: є потерпілі
У п'ятницю, 24 грудня, у Деснянському районі столиці на проспекті Шухевича сталася ДТП з потерпілими
Про це повідомили Вартові.Еспресо.
За попередніми даними, водій Renault Trafic рухався від Північного мосту у напрямку Троєщини. З невідомих причин він злетів з дороги, перелетів через бордюрний камінь, зніс декілька дорожніх знаків та врізався в електроопору.
Удар був такої сили, що спрацювали подушки безпеки.
Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка Renault Trafic, їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини ДТП.
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