У Деснянському районі Києва сталася ДТП: є потерпілі

Про це повідомили Вартові.Еспресо.



За попередніми даними, водій Renault Trafic рухався від Північного мосту у напрямку Троєщини. З невідомих причин він злетів з дороги, перелетів через бордюрний камінь, зніс декілька дорожніх знаків та врізався в електроопору.



Удар був такої сили, що спрацювали подушки безпеки.



Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка Renault Trafic, їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.



На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує обставини ДТП.

